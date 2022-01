Un informático inventa un ingenioso aparato que sustituye a WhatsApp y permite mandarle fotos a su abuela

Guido, un ingeniero de Valladolid, ha enternecido a sus seguidores de Twitter con el mejor regalo de Navidad posible para su abuela, quien no tiene móvil ni acceso a internet. Se trata de un "cacharro", como él lo ha denominado, que imprime las fotos que él manda sin necesidad de que su abuela lo mantenga.

El hilo explicativo, donde entra en todo detalle sobre los tecnicismos que han sido necesarios para llevar a cabo este invento, explica que el aparato se forma de tres componentes: una impresora térmica, un microordenador y una placa que permite el acceso a internet. Los ha configurado para poder enviar desde Telegram las fotos, e incluso ha conseguido mejorar la calidad en blanco y negro.

"Estas Navidades hice un cacharro para enviar fotos a mi abuela que no tiene móvil ni internet. Los requisitos eran dedicar poco tiempo (más o menos 20 horas), que pudiese enchufarlo y no tuviera mantenimiento", ha explicado en el primer tuit que ya tiene más de 8.000 'me gusta'.

Para minimizar el mantenimiento elegí esta impresora térmica https://t.co/MPKRMtiStb, sin tinta. Come rollos de hasta 10 metros de papel (unas 150 fotos por 1 euro) y parecía cómoda la conexión USB aunque al final no la usé. pic.twitter.com/2xbDRTsHjO — Guido (@palmerabollo) January 10, 2022

La respuesta ha sido inmediata al ver las adorables imágenes que consigue imprimir la máquina. "El resultado tiene notas vintage y cierto aroma a Polaroid. Mejor de lo que esperaba", ha comentado el creador.

El resultado tiene notas vintage y cierto aroma a polaroid. Mejor de lo que esperaba. pic.twitter.com/hEO0KRbeDI — Guido (@palmerabollo) January 10, 2022

Hice alguna prueba rápida para ecualizar la imagen (ejemplo de la izquierda), mejorar el contraste... sin mucho éxito. Aquí hay margen de mejora con machine learning y quizá algo de blockchain, web3 o incluso web4 que promete bastante. pic.twitter.com/sYfHfxP65T — Guido (@palmerabollo) January 10, 2022

Aunque, sin duda, lo que más ha gustado es el recubrimiento que ha creado, con sus limitadas nociones de carpintería, con una caja de fresones. Le da un acabado único a la máquina y esconde todos los cables con elegancia.

El plan B es hacer la caja en hormigón, para amortizar el curso "creación de muebles en concreto para principiantes" que hice en @DomestikaEs (está ahora de oferta). Podéis seguirme (o no) para no perderos el final. — Guido (@palmerabollo) January 10, 2022

Finalmente, fueron más de 40 horas de trabajo y 180 euros en la maquinaria. Muchos le han recordado la existencia del 'yayagram' y otros le han pedido que lo ponga a la venta. De momento, intentará una versión 2.0 con todos los trucos aprendidos.

Lo único que no ha revelado, por desgracia, es cuál ha sido la reacción de su abuela con las imágenes. Eso sí, ha declarado que el precio total del aparato son dos besos suyos.