Las redes se burlan y enfurecen con Kim Kardashian por haber revelado en Twitter el final de 'Spider-Man: No Way Home'

La modelo y celebrity Kim Kardashian vio Spider-Man: No Way Home en su cine privado en su casa de Hidden Hills (California, EE UU) el pasado fin de semana, algo que no tendría más trascendencia si no fuera porque se le ocurrió ir a Instagram a hablar sobre la película.

Y no sólo desveló detalles de la trama, es que además subió imágenes de la película que revelaban algunos de los pasajes más importantes y sorprendentes, haciendo lo que se conoce como un spoiler, o reventar las sorpresas del film.

Y aunque la modelo borró la publicación al poco de subirla, fue suficiente para enfurecer y desatar la hilaridad a partes iguales, algo que se pudo comprobar con la cantidad de memes y chistes sobre ella que se vieron en redes sociales.

"Kim kardashian me acaba de estropear Spider-Man. Lo iba a ver mañana... había tenido éxito evitando los spoilers hasta esa historia Instagram", decía un usuario. "He silenciado todo lo relacionado con Spider-Man en todas mis redes sociales para evitar spoilers ya que lo veré mañana… Solo para que Kim Kardashian publique un spoiler completo", decía otra tuitera.

He aquí algunos de los memes de usuarios a la metedura de pata de Kim Kardashian.

Kim kardashian just spoilt Spider-Man for me 😑💀 I’m watching it tomorrow…been so good avoiding spoilers till that ig story pic.twitter.com/IOzOwR3zVU — whaaaaa (@aomgh1ghrarea) December 28, 2021

Kim kardashian just spoilt Spider-Man for me 😑💀 I’m watching it tomorrow…been so good avoiding spoilers till that ig story pic.twitter.com/IOzOwR3zVU — whaaaaa (@aomgh1ghrarea) December 28, 2021

Avoiding spoilers all week… just to have #KimKardashian of all people ruin Spider-Man NoWayHome for me 🤦🏻‍♀️ wtf pic.twitter.com/x5b62A4BzR — Diana Mercado (@bby__diana__) December 28, 2021

Kim Kardashian ya tiene hasta el Blu-ray de Spider-Man: No Way Home y decidió spoilearsela a todo el mundo jajsjasj maldita gente rica vale — C'mon Daniel C'mon (@prietodaniel_) December 28, 2021

JAJAJAJAJAJAJ Kim Kardashian hizo mega spoiler de Spider-Man.



I mean, el Internet está lleno pero me dio mucha risa😂😂😂 — Sofi Madero✨ (@shofineverland) December 29, 2021

Kevin Feige @ Kim Kardashian for spoiling the Spider-Man movie pic.twitter.com/DXHu7VWKIJ — Laura (@Lauraduncan84) December 28, 2021

Not Kim Kardashian spoiling Spider-Man for people pic.twitter.com/GZsNlZf1kU — Laura (@Lauraduncan84) December 28, 2021