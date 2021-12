Roberto Brasero sorprende con un rap criticando a los que preguntan si habrá otra Filomena: "No merece la pena, bro"

Los espectadores de Antena 3 no daban crédito este mediodía cuando Roberto Brasero ha decidido comenzar su sección de El tiempo rapeando. Micro en mano, el presentador ha querido festejar el Día de los Inocentes dejando clara su opinión sobre la próxima gran tormenta de nieve.

Hace meses que se prevé que en enero se repetirá el fenómeno Filomena, que tanto a dado que hablar doce meses después de que llegara a España. Sin embargo, ningún meteorólogo ha podido confirmar este rumor y Brasero ha querido explicarlo a golpe de rima.

"¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena", ha comenzado rapeando. "Escucha", le pedía a la audiencia al más puro estilo Eminem. "Si te digo la verdad, esta es la realidad", ha vuelto a rimar: "Una cosa así, no se puede predecir".

"No lo podemos saber con la metereología, bastante con el día a día", ha continuado asegurando que es imposible hablar de lo que pasará en tres meses: "No merece la pena, no se va a cumplir y si se cumple, la verdad, será por casualidad, bro".

Para nochevieja el verso está claro: "Manga corta a mediodía, y luego la noche será fría. Aquí te dejo mi canto, primavera en Fin de Año. No es una inocentada". Así ha terminado entre risas, el tema de un minuto que ha acompañado con una base electrónica.

Brasero rapeando y diciendo "Bro" es todo lo que necesitaba para ser feliz. — 𝘿𝙚𝙗𝙤𝙧𝙖𝙝 ☾ (@deborisbq) December 28, 2021

Roberto Brasero rapeando, ya lo he visto todo en la vida jadjjskal — 🎁🎄Catcheshire (Dory ayudante de Santa)☃️🎅 (@Cat_Cheshire1) December 28, 2021

Las reacciones no han tardado en llegar a Twitter que lo han bautizado como "Roberto Brasero de Bel-Air" en honor a la serie de Will Smith y aseguran que era algo que jamás se habían imaginado: "Ya lo he visto todo en la vida".