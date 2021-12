En la casilla "Corazón partío" puedes elegir entre entregar todo tu dinero o leer el último WhatsApp de tu ex.

Monopoly de Alejandro Sanz, espero que haya casilla de ir al Hormiguero, pagar a los 40 para ser número 1, y comprar una casa en Miami para no pagar impuestos en su país. https://t.co/F3uOLebce7

Pq existe un monopoly de Alejandro Sanz y no de Bad Gyal????????? https://t.co/FNpiP2wu4h

A mi lo que más me sorprende es que alguien en Hasbro ha identificado que existe un mercado de Monopoly para fans de Alejandro Sanz que no estaba explotado... No sé si reírme o preocuparme.