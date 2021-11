Una bebé sorprende con sus habilidades en la piscina: zambullidas de cabeza y equilibrio con su padre

Aprender a nadar es algo que suele darse en la niñez de la mayoría. De hecho, para ello muchos padres apuntan a sus hijos a clases de natación para que vayan desenvolviéndose en el agua. Sin embargo, una cosa es nadar y otra es parecer una integrante de la selección olímpica de natación sincronizada.

En los últimos días se ha viralizado en redes un vídeo protagonizado por una bebé que, al contrario de lo que suele pasar a esas edades, no le da miedo el agua. Pero no solo no se asusta al nadar, sino que se desenvuelve prácticamente como pez en el agua.

Las imágenes, que ya acumulan más de 400.000 reproducciones en Instagram, están grabadas en las clases para bebés de la escuela de natación Aqualife de Australia.

Y es que, aunque se trate de una academia para aprender a nadar, lo cierto es que sus habilidades son sorprendentes. Aunque cuenta, eso sí, con la inestimable ayuda de su padre, quien la coge de los pies y la ayuda a zambullirse.

Sin que él la suelte, la bebé demuestra su habilidad tirándose de cabeza al agua, buceando y saliendo completamente de pie. Y, no contenta con eso, sabe cómo colocar las manos para hacerlo aún más espectacular. Sin duda, una firme candidata a practicar natación sincronizada.