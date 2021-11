El doctor Dustin Portela, un dermatólogo y divulgador de Idaho, en EE UU, ha advertido de algo que debería ser obvio pero que al parecer no lo es: no se deben quitar lunares ni protuberancias en la piel en una barbería (ni en general en ningún sitio que no sea la consulta de un médico).

El médico, que tiene una cuenta en TikTok con casi dos millones de seguidores, advierte sobre una moda o costumbre que al parecer se da en los EE UU y es que los barberos eliminen protuberancias, lunares o granos en sus locales.

El médico habla mientras en el vídeo se ve a un barbero tratando de eliminar un abultamiento en el cuello de una persona con un aparato aspirador de espinillas.

"¿Tengo que decirlo? No intentes esto en casa", dice el médico. "No sé por qué algunos barberos tratan de quitar lunares, pero esa no es la forma de extirparlos y es una muy mala idea", dice el doctor.

En los comentarios puede apreciarse que no es algo infrecuente, pues muchos usuarios cuentan experiencias de este tipo, como uno de ellos, que asegura: "Hice que un barbero me quitara un lunar en el cuello con su maquinilla de afeitar y pensé que me iba a desangrar y para arreglarlo me puso talco para bebés".

"Yo fui peluquero y la cantidad de cosas que los clientes me pedían que hiciera... muchas veces tuve que responder que yo cortaba pelo y que eso debía hacerlo un médico", revela otro usuario.