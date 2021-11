La imagen de Pitbull con pelo continúa acumulando memes

Algunos usuarios han aumentado sus opiniones sobre lo "raro que está terminando el año". Desde luego, han caído en la trampa de creer que Pitbull realmente se había dejado crecer el pelo: todo ha sido obra de un edit que ha publicado una tiktoker y que ha causado revuelo en redes. Revuelo y, como no, muchos memes.

Desde lo más alto de las tendencias, las imágenes de Pitbull con melena han colapsado en todos los dispositivos. El vídeo, originalmente publicado por Bazaar, atraviesa ya las siete millones de reproducciones y más de 36 mil comentarios. Aunque fue publicado inicialmente en 2020, es ahora cuando las imágenes han llegado a Twitter.

Y las reacciones han sido del todo variadas: algunos se han creído que era cierto y se han asustado por este plot twist inesperado del 2021, otros han decidido reírle la gracia y proceder a jugar con más imágenes de otros celebrities calvos con pelo editado.

Pitbull /// Golden Retriever pic.twitter.com/aLZi5p2J3P — Chico sin tenis (@chicosintenis_) November 9, 2021

Les presento a Pitbull, Dwayne Johnson y Vin Diesel con cabello.



De nada. pic.twitter.com/sLxqjlu97j — Love Quinn🖤💀 (@iQuePervertida_) November 9, 2021

Y es que el rostro del cantante parece cambiar por completo ante los ojos de múltiples usuarios que no terminaban de reconocerlo. Aunque las comparaciones sean odiosas, incluso han notado una fuerte similitud entre este Pitbull con pelo y Zac Efron.

Y de la nada reaparece Pitbull con cabello! 🤯



Siguenos y dale Retweet. pic.twitter.com/zDkOccMEbQ — Titanio Records (@Titanio_Records) November 9, 2021

Saber que Pitbull con pelo se parece a Zac Efron es lo mejor que me ha pasado hoy pic.twitter.com/sLdfVmbFFA — 𝙥𝙖𝙗𝙡𝙤. (@pablo111023) November 11, 2021

La verdadera causa por la que Pitbull no tiene melena

Lo cierto es que ya en su día el mismo cantante revelaba que no iba a dejarse crecer la melena. En su entrevista de 2015, durante el programa estadounidense The Howard Stern Show, Pitbull explicaba que no es calvo pero que tampoco se deja crecer el pelo, todo por razones estéticas.

"Sí, tengo pelo. Sencillamente es más fácil afeitarse la cabeza y tener un aspecto pulcro. No soy calvo, pero así puedo estar elegante sin depender de nadie para que me corte el pelo", confesaba el artista, para sorpresa de muchos.

La causa había sido un misterio hasta entonces, debido a que sus razones eran completamente personales y él mismo ha indicado que prefiere no exponer su vida privada de cara a la esfera mediática. Esta fue una de otras pocas excepciones y, con gracia, admitió que no se ha visto el pelo, literalmente, "desde hace unos cuantos años": "Decidí raparme en 2006 o 2007, no sé qué tipo de pelo tengo".

Tal vez estos memes le permitan tener una primera idea sobre cómo se vería y, quién sabe, lo mismo le guste y cambie de parecer. Como él diría: dale.