Normalmente se suelen ver intercambios de acusaciones, improperios o incluso algún que otro chascarrillo, pero lo vivido recientemente en Chile durante una de las últimas asambleas fue muy diferente, pues uno de los políticos puso el toque musical al estrado.

El constituyente Nicolás Núñez, del partido Apruebo Dignidad, se ha hecho viral por, entre otras cosas, cantar y tocar la guitarra durante su discurso. Sin embargo, tal y como informaron medios locales, ya al comenzar a hablar mostró el tono jocoso de su proclama asegurando que tenía preparadas otras palabras, pero ya las habían pronunciado otros.

"Tenía un discurso preparado, un discurso bien lindo, pero la verdad es que ya han hablado 20 personas, entonces he tenido que ir borrando de mi discurso ciertas cosas. Y al final no me quedó nada, así que ya no tengo discurso", comenzó diciendo.

Cuando estéis preocupados por la degradación de las instituciones, echad un vistazo a Chile. Somos Suiza. pic.twitter.com/t4sFfu4OuS — Philmore A. Mellows (@PhilAMellows) October 26, 2021

Después de enumerar algunos de los temas que habían tratado sus compañeros, sacó la guitarra y comenzó a cantar: "Yo soy un constituyente, [Elisa] Loncón nuestra Presidente [...] Yo soy un constituyente, solo es un poco imprudente".

"Yo soy un constituyente, el delincuente es el Presidente", concluyó la canción. De este modo, Nicolás Núñez arrancó los aplausos y las risas de los presentes antes diferentes referencias a otros políticos.