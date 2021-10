Una 'tiktoker' comparte las opiniones más controvertidas de sus 'match' en una app de citas

Amanda es una joven estadounidense que, como muchas otras personas, busca el amor a través de aplicaciones para conocer gente. Harta de perder el tiempo decidió ser más directa y preguntarle a sus match su opinión más controvertida. Ante las impactantes respuestas que recibió por parte de muchos de ellos decidió compartirlas en TikTok.

En el vídeo, que ha recibido más de cinco millones de visitas y casi un millón y medio de likes, enseña conversaciones en las que un chico comenta, por ejemplo, que cree que la inteligencia es genética. Al preguntarle sobre si se refiere a que viene del padre o de la madre él simplemente responde: "Me refiero a que se basa en la raza".

También se ha encontrado con chicos que opinan que la igualdad entre hombres y mujeres es imposible a causa de la "biología" o que se muestran rotundamente en contra de la "caballerosidad".

"El bullying es bueno para el país". AMANDA 346 / TIKTOK

Opiniones políticas son también de las que más se mencionan, desde el que opina que el "socialismo terminará con el país" u otro que recalca que no le importa la vacuna: "No sólo no me preocupa ponérmela, sino que no creo que sea un asunto tan importante"

Otro de los comentarios más polémicos fue el de un chico que defendió que: "El bullying es bueno para el país".

Ante el éxito del primer vídeo, Amanda decidió hacer una segunda parte que comenzó disculpándose con una chica que le escribió para decirle que uno de los chicos con los que había conversado era su novio.

"No me hagas empezar". AMANDA 346 / TIKTOK

Tras eso, pasó a compartir otras opiniones controvertidas, como que "el racismo lleva mucho tiempo muerto", que "todas las formas de gobierno son malas y malvadas" o que se muestra en contra de "todas las cosas gays que impulsa la sociedad".

El este segundo vídeo la 'tiktoker' decidió incluir una nueva pregunta y era qué era lo que menos le gustaba de las mujeres. Uno de ellos zanjaba rápido la cuestión diciendo: "No me hagas empezar". Mientras que otro acudía al típico: "Las mujeres no son buenas conduciendo", y un tercero detallaba que, a nivel mental, "la inseguridad" y, a nivel físico, "las uñas postizas largas".

Finalmente, con uno de los match la conversación fue aún más directa, cuando ella le preguntó si pensaba que los hombres y mujeres eran iguales él simplemente respondió que "no". "¿Vas a desarrollar tu respuesta?", le respondió ella, a lo que él volvió a mostrar su negativa.

"¿Crees que los hombres y mujeres son iguales? No". AMANDA 346 / TIKTOK

Con estos vídeos, Amanda no sólo quiere ahorrarse tiempo a la hora de buscar a la pareja perfecta, sino que quiere concienciar sobre algunos pensamientos que siguen muy presentes en la sociedad.