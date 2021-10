Triunfa por cómo sale airosa de la pifia de reenviar por error un mensaje de Whatsapp a la misma persona

¿Quién no ha escuchado o leído un mensaje y, sin que lo sepa la persona que te lo envió, reenviarlo a otros contactos de tu WhatsApp? Hasta ahí, todo más o menos normal.

Sin embargo, estos 'juegos' pueden hacernos pasar un mal trago, sobre todo si a esa persona a la que se lo reenvías es la misma que te ha mandado el mensaje. Una pifia en toda regla de la que no es fácil salir airoso.

Aunque no es el caso de una usuaria de las redes sociales, que está triunfando en internet por la forma en la que salió indemne de su error.

La tuitera The Real Ibanka (@notherealivanka) ha compartido en Twitter cómo ha salido del error que le llevó a reenviar un audio a la misma conversación. Y, visto lo visto, no se le ha dado nada mal.

Reenvíe un mensaje por error a la misma persona que me lo envió y así esquivé el balón pic.twitter.com/JI5JswsqGO — the real ibanka (@notherealivanka) October 11, 2021

"No puedo escuchar este. No me suena", al remitente convertido en destinatario, que, de nuevo, le volvió a enviar el audio, pensando que no lo había grabado bien.

Una rapidez de reflejos que ha causado furor en la red, ya que el tuit se ha hecho viral y va camino de los 200 mil 'me gusta' con reacciones de todo tipo, pero, sobre todo, aplaudiendo la audacia de la protagonista.

Ojalá se me hubiera ocurrido algo así cuando mandé 9 capturas de pantalla de la conversación a la misma persona con la que estaba teniendo la conversación 🤡 — Quentin Quarantino (@Vilhum) October 12, 2021