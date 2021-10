"Hemos sido engañados": críticas en redes a Dani Martín por 'jugar' con la vuelta de El canto del loco

Dani Martín revolucionó a los fans de El canto del loco el domingo, cuando publicó en sus redes un vídeo que dejaba en el aire el regreso del grupo madrileño. "Entonces... ¿Vuelve El Canto del Loco?", le pregunta la taxista que le acompaña a lo largo de todo el vídeo. Después, un primer plano del cantante. Ni afirma ni desmiente. a continuación, una fecha: 6 de octubre de 2021.

Pues bien, este martes Dani Martín ha explicado en Twitter la verdad detrás de ese misterioso anuncio: la banda no regresa. "No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida".

"Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre", ha añadido el artista madrileño sobre la nueva canción, que estará disponible este miércoles a las 21.00 horas.

Ese mensaje ha provocado enseguida una oleada de reacciones en Twitter, sobre todo críticas de los fans, pues esa estrategia de marketing ha enfriado por completo sus esperanzas. "Hemos sido engañados", "decepción" o "no te lo perdonaré jamás, Daniel" son algunos de los más compartidos.

Comienzan las protestas en España y parte de America Latina pic.twitter.com/LdfTaKRlFW — Capi (@capitanjavi) October 5, 2021

Toda España al ver el tweet de Dani pic.twitter.com/CqZcjdSo93 — r0berr (@roober_11_) October 5, 2021

Ya tiene que ser buena la canción para que merezca la pela la desilusión. — Perra de Satán (@perradesatan) October 5, 2021

No te lo perdonaré jamás, Daniel. — GolDeGodin (@GolDeGodin_) October 5, 2021

Qué buena estrategia de marketing jugando con la ilusión de la gente. Te ha salido redonda 👌. Me parece súper sucio. — 🦁Esthertxu♌ (@cordevimet) October 5, 2021

decepcionada — 🌸 L U C I A 🌸 (@_conldelucia) October 5, 2021