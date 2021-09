Pillan a una familia metiendo pelos en su comida para no pagar en un restaurante: "El cliente dijo que éramos unos cerdos"

Un restaurante de Ciudad de México difundió esta semana un vídeo en sus redes sociales que todavía indigna a los usuarios. Y es que, en las imágenes, que fueron grabadas por las cámaras de seguridad, puede verse la polémica estrategia que una familia llevó a cabo para no pagar la cuenta.

En la grabación, una mujer aparece acariciando su cabello para recoger varios pelos e introducirlos en la comida de su marido y de su hijo, que apoyan esta idea y le siguen el juego, pues desconocen que están siendo vistos.

Se trata de una estrategia que ya probaron una vez en dicho local, y que les salió bien. Así lo cuenta una empleada del establecimiento en el mencionado vídeo: "La vez anterior yo pagué su cuenta de propinas. Lo decidí porque no quería que se fueran con una mala experiencia, quería que disfrutaran su comida".

Tras meter los pelos en su menú, la familia avisó al personal, que se quedó desconcertado por encontrarse con la misma situación. Por ello, miraron el contenido de las cámaras de seguridad, y sus sospechas se cumplieron: los tres comensales les estaban engañando.

"No es justo que nos quieran hacer esto a los meseros, nada más porque quieren una comida gratis", lamenta una trabajadora en la publicación. Especialmente, después de ser abroncada por el hombre: "El señor me empezó a gritar y a decir que éramos unos puercos, que no sabíamos hacer nuestras". Pero ahora, tras exponerse las imágenes, el restaurante y los internautas ya conocen la verdad.