Desde fresas en las partes íntimas a cavernícolas en el trasero: tatuadores comparten las peticiones más extrañas

Varios artistas han compartido por redes los pedidos más extraños que han tatuado y están dando que hablar. A esto, además, se han sumado las llamativas anécdotas de varios usuarios sobre los extravagantes diseños que han llegado a contemplar en el cuerpo de gente a su alrededor.

Desde luego que para los tatuadores no hay una semana en la que no presencien algún pedido fuera de lo habitual. Así lo ha querido demostrar el usuario Soapsoupsin en Reddit, animando a participar en su pregunta abierta: "Artistas del tatuaje de Reddit, ¿qué es lo más jodido que habéis tatuado?".

Entre las más de mil respuestas, han destacado comentarios como el de Bigboyrobbie: "Vino una señora mayor que quería un tatuaje de mariposa en los labios mayores. La verdad es que quedó muy bonito, le encantó y fue un placer trabajar con ella. Ahora cada vez que hago un tatuaje de mariposa pienso en sus colgajos".

Otra historia, mucho más sombría, apuntaba al caso de un bebé que sufría el síndrome de mariposa, enfermedad que dejó heridas en su piel y cuyo cliente solicitó que quería que lo reflejara de la forma más realista: "El tatuaje más extraño que creo que he hecho fue un retrato de un bebé que nació muerto. He hecho innumerables conmemoraciones para bebés nacidos muertos, pero la foto de la que estaba trabajando en este caso era no una buena".

Entre las aportaciones, también se han sumado algunos testigos: "Mi hermano tiene una tienda de tatuajes/perforación, y un tipo entró queriendo hacerse un tatuaje a juego con su novia. Ella tenía un tatuaje de una fresa en la vagina, justo encima del clítoris, y él dijo que quería uno en la punta. Así que ahora tiene una punta de fresa y mi hermano está marcado de por vida".

Sorprendentemente, la anécdota no terminaba ahí. El mismo cliente regresó dos meses después diciendo que habían roto y no pretendía la eliminación por láser debido a la delicadeza de la zona tatuada, por lo que procedió a conseguir un tatuaje del príncipe Alberto en la misma zona.

"Conozco a alguien que tiene un tatuaje de un pequeño cavernícola que se pasea por el culo. Y hay huellas detrás del cavernícola, tatuadas en azul antes de entrar en la grieta y en marrón después de salir", aseguraba otro.

Desde luego, nunca hay límites para la creatividad y los impulsos de aquellos que se quieren tatuar sin pensárselo dos veces. Solo hay que echar un vistazo a la cuenta de Bad Tattoos en Instagram para verlo.