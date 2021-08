Una madre cierra las redes sociales de su hija influencer con casi 2 millones de seguidores

Fernanda Rocha Kanner, médica y celebridad brasileña y madre de una influencer de 14 años, ha decidido tomar una drástica decisión que le ha valido las críticas y los aplausos en las redes sociales. Con el objetivo de proteger la salud mental de su hija menor de edad y mantenerla al margen de las críticas y los elogios en las redes sociales, esta madre ha borrado las cuentas en las redes de su hija, Nina Rios, que contaba con 2 millones de seguidores a sus espaldas.

"Decidí eliminar su cuenta de Tiktok e Instagram", ha aclarado Rocha en un mensaje en su red social después de que los seguidores de su hija le preguntasen por su desaparición.

En su opinión, "el cariño que le tenéis es de lo más bonito, pero no creo que sea saludable para un adulto y menos para un adolescente basar las referencias de autoconocimiento en la retroalimentación virtual", ha manifestado.

"En sus redes había casi 2 millones de seguidores, decenas de clubes de fans, todos muy dulces, pero también dañinos para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad", ha añadido esta madre en su mensaje publicado en su perfil de Instagram, donde cuenta con 116.000 seguidores.

"No quiero que crezca creyendo que es ese personaje (...). Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando nos dedicamos a copiar y pegar en rebaño, se diluyen en el proceso y crecemos siendo uno más entre la multitud", ha lamentado Rocha, que no quiere que eso le pase a su hija.

"Cuando tenga contenido interesante para compartir, podrá volver a tener una cuenta", ha prometido su madre, que ha explicado que, por ahora, su hija se centrará en sus estudios: "Irá a Suiza junto con su hermano mayor en el segundo semestre para continuar sus estudios allí (...). La vida solo es buena cuando estás feliz sin conexión primero", ha concluido.

La decisión de borrar sus redes, tomada el pasado 5 de julio, le ha valido duras críticas de los seguidores de su hija, que no han dudado en atacarla, tal y como ha expresado esta madre en publicaciones posteriores. "Desde hace un mes me maldicen, amenazan y critican a diario estos jueces cobardes detrás de la pantalla que piensan que esta es tierra de nadie, que no tiene un ser humano detrás", ha asegurado hace apenas unos días.

La menor, por su parte, confesó en una entrevista en un medio brasileño que "obviamente, no estaba muy feliz" con la decisión que había tomado su madre, y que se enfadó por ello. No obstante, la adolescente ha reconocido que no sabe cuándo volverá a las redes, si en algún momento lo hace: "Yo elegiré. Por el momento, no quiero. Va a ser algo que solo se interpondrá en mi camino y solo lo empeorará", ha dicho.