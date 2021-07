Un banco ingresa accidentalmente 42.000 millones de euros en la cuenta de una familia

Una familia de Luisiana (Estados Unidos) estaba revisando las finanzas cuando descubrieron que contaban con 50.000 millones de dólares (42.000 millones en euros) más en su cuenta, por un error. Chase Bank, el banco de la familia, restauró la cuenta a su saldo correcto el pasado martes, cuatro días después.

Darren James, un agente de bienes de Baton Rouge (Louisiana) y su esposa se sorprendieron cuando encontraron 42.000 millones de euros ingresados por su banco. "Eso no es como un error de un cero o un error de dos ceros, es alguien que se quedó dormido sobre el teclado", bromeó James en declaraciones a CNN.

Poco después, antes de que gastaran lo más mínimo, descubrieron que se trataba de un error puntual y de que no eran los únicos afectados. "Estaba emocionado. Realmente sorprendido de cómo llegó allí y me pregunté si tenía un tío rico", explicó Darren.

Un banco depositó accidentalmente US$ 50.000 millones en la cuenta de una familia de Louisiana. Esto fue lo que hicieron Darren James y su familia cuando se dieron cuenta de la transferencia. https://t.co/3dOJMonWQf — CNN en Español (@CNNEE) July 5, 2021

La familia, que aún intenta averiguar qué pasó, por qué y cómo, expresan que su auténtica preocupación es si la cuenta se vio comprometida y el banco ni siquiera les ha llamado para comunicarles al respecto.

Chase Bank, el banco de la familia, admitió que tuvieron un "problema técnico" hace un par de semanas que afectó a varias cuentas. "El problema se resolvió un día después y todas las cuentas muestran saldos precisos", ha explicado la portavoz del banco, Amy Bonitatibus, a CNN.

"Hay una gran diferencia entre la moralidad y la legalidad. La honestidad y el buen carácter moral entraron en acción de inmediato, no podemos hacer nada con el dinero. Yo no lo gané, no es nuestro para gastarlo", añadía James.

El afectado, que no tenía interés alguno en gastar la cantidad ingresada por equivocación, ha añadido que la habrían donado a la beneficencia si se hubieran podido quedar con el dinero.