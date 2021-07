Un dueño lleva a su gata persa a la peluquería y el resultado le hace estallar a carcajadas: "No era lo que esperaba"

La llegada del verano obliga a muchos dueños de animales peludos tener que acudir a la maquinilla para aliviar el calor de sus compañeros. Muchos optan por hacerlo en casa y otros en acudir a los profesionales.

Un mal corte casero puede ser algo que se espera sin saber mucho sobre cortarle el pelo a los animales, aunque llevarlo a los profesionales también cabe la posibilidad de sorprenderse.

Así le ha pasado a un usuario de Reddit, que tras llevar a su gata persa a un peluquero el resultado fue un completo shock para su dueño: "He llevado a mi chica a cortar el pelo... No es lo que me esperaba, no puedo dejar de reírme".

Una publicación que ha gustado mucho entre los usuarios de la red social, con más de 33.000 'me gustas'. Y miles de comentarios de otros perfiles que no han dudado en interactuar y comentar el corte de pelo tan sorprendente: "Parece un león calvo".

Debido a la cantidad de comentarios el dueño explicó por qué su gata acabo con ese corte de pelo: "Tiene un pelaje muy fino que se enreda fácilmente, a pesar de mis esfuerzos por cepillarla casi a diario, tenía muchos nudos. El afeitado era necesario. También hace mucho calor aquí y esto le hace sentir mejor".