Es importante no arrojar basura al mar, pero parece que no todo el mundo está concienciado. Y parece que el motivo no es solo por la contaminación, sino también para evitar sustos innecesarios a los servicios de emergencia.

La youtuber japonesa Tanaka Natsuki estaba grabando un vídeo sobre un viaje en barco que hizo para pescar cuando encontró algo fuera de lo común en la bahía de Hachinobe, Japón: "Pensé que había un cadáver flotando, pero resultó ser una muñeca sexual".

Parece que alguien arrojó una de estas muñecas hinchables, que cada vez son más realistas, al mar. Se desconoce si fue por insatisfacción personal o porque, simplemente, no encontró el punto limpio, pero esto ocasionó muchos problemas.

"Parece que alguien no entendió lo que era y llamó a las autoridades, así que aparecieron un montón de policías, camiones de bomberos y ambulancias. Afortunadamente, la mujer fue rescatada sana y salva. Qué bien", bromeó la youtuber.

Muchos son los excéntricos que viven por y para este tipo de juguetes sexuales, pues sus materiales y su aspecto hiperrealista han hecho que incluso haya personas que se casen con ellas y formen 'una familia'. Por ello, no es de extrañar que alguien la confundiese con una persona de verdad y llamase a las autoridades.

Tal y como compartieron algunos tuiteros de Hachinobe, que acudieron a presenciar la terrible escena de rescate que finalmente se convirtió en algo inofensivo. "Yo habría cometido el mismo error", escribió un tuitero. "Seguro que esos policías y bomberos se sintieron muy incómodos", tuiteó otro. "Seguro que es gracioso, pero no es divertido para los servicios de emergencia. Tirad la basura correctamente, gente", reclamó otro.