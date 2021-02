El culturista que se casó con su muñeca sexual quiere tener más relaciones con otras muñecas y con "carne de pollo"

Hoy en día hay tantos tipos de amor diferentes que ya hasta hay personas que han decidido casarse con un juguete erótico. Es el caso de Yuri Tolochko, un culturista de Kazajistán que en noviembre de 2020 se casó con su muñeca sexual Margo.

Desgraciadamente, a las pocas de semanas de unirse en matrimonio rodeados de sus amigos y familiares -los de él, por parte de ella no parece que asistiera nadie-, la muñeca se rompió, tal y como informó Daily Star.

Pero esto provocó que Tolochko, tras llevarla a arreglar, pensara en una solución para su relación: "No quiero que Margo se rompa de nuevo, y eso significa que tengo que reducir su uso. He decidido que podría tener varias esposas, algo que existe en algunas culturas orientales".

"Me he informado sobre otro tipo de muñeca sexual. Incluso decidí volar hasta ella para conocerla, ya que vive en Moscú, pero no me dejaron salir del aeropuerto por las restricciones", declaró. Aun así, también tiene otra opción, y es experimentar con un "gran pollo" muerto.

Hace solo un mes, Yuri Tolochko subió un vídeo a su Instagram, donde acumula más de 100.000 seguidores, acariciando un pollo crudo. "Después de tener sexo con carne de pollo, me apetecía mucho tener un juguete así y cuidarlo", explicó y añadió que lo llamaría Lola.

Aun así, para este culturista kazajo, Margo, quien aún está siendo reparada, está a otro nivel. Ella seguirá siendo una "esposa superior" y promete seguir "respetándola".