El motivo por el que no hay espejos en los baños de los parques de Disney

Los parques temáticos de Disney están diseñados para que el visitante disfrute, se lo pase bien, haga fotos, monte en atracciones... y gaste dinero. Por eso, no sorprende que muchas medidas que se adoptan en sus recintos vayan encaminadas a ese fin.

Tal y como recoge Gizmodo, hay una circunstancia curiosa que se repite en la mayoría de los parques temáticos del gigante del entretenimiento: en sus baños públicos no hay espejos sobre los lavabos.

Esta curiosa circunstancia tiene una sencilla explicación. Los responsables de los parques temáticos saben que los baños suelen ser uno de los sitios donde más gente se concentra.

Si en los baños también hubiera espejos, las colas serían aún más largas, porque cuando vamos al aseo, es habitual luego echar un vistazo al aspecto que tenemos, peinarnos, retocar lo que no esté en su sitio, etcétera.

De esta manera, Disney se asegura que el flujo de entradas y salidas en el baño sea continuo y la gente no se detenga en un lugar donde los visitantes no pueden gastar, ya sea en comida o en souvenirs.

No es la única estrategia que pone en marcha Disney. Por ejemplo, las colas a las atracciones suelen ser en zig-zag y, en la medida de lo posible, lo más oscuras posibles, para que la gente no tenga la sensación de que hace mucha cola o no tenga la percepción que hay demasiada gente.