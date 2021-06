Una niña de 3 años critica a su madre al encontrar uno de sus dibujos en la papelera: "Ahora vas a tener problemas"

Los niños son los reyes de la casa, pero son tan inocentes que los adultos creen que pueden engañarlos fácilmente. Sin embargo, en muchas ocasiones son incluso más espabilados que sus padres, así que hay que tener cuidado con lo que se hace a sus espaldas o se puede recibir un muy merecido castigo por su parte.

Es por ello que la pequeña Tabby Poole-Marsh, de 3 años, que acudió indignada a donde estaba su madre, Tamzin Poole, para mostrarle su enfado por lo que había encontrado en la papelera.

La británica de 35 años había tirado a la basura uno de los dibujos que su hija le había hecho con mucha ilusión. La pequeña lo encontró y, por eso, entró enfurecida a la habitación. "Esto no está bien", le recriminó la niña. "Ahora vas a tener problemas".

"Lo siento, fue un accidente", le respondió la madre, pero la niña no se lo creía y no paraba de decir que no había sido un accidente.

"Tabby es una niña muy inteligente y divertida y le encanta practicar la escritura, ¡no tenía ni idea de que este [papel] significara tanto para ella!", se justificó Tamzin. "Estaba sentada tomando un café y la oí gritar por el pasillo, así que pensé 'esto será divertido' y saqué mi teléfono para grabarlo".

"Hace unos 20 de esos 'dibujos' cada día y yo guardo muchos, pero algunos son solo puntos y garabatos, como este, por lo que acaban en la papelera, ¡pero nunca creí que los encontraría!", explicó. "Al principio me pareció que su reacción era divertidísima, pero cuando empezó a enfadarse me sentí un poco culpable; no volverá a ocurrir".