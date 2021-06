La desternillante reacción de las redes sociales a la colaboración musical de Bertín Osborne y Carlos Baute

A ver, seamos positivos...

Qué la canción tiene el mismo ritmo y acordes que mil canciones de reggaetón, bueno...

Que de voz ya vamos cascaos, pase...

Que el vídeo hay que verlo con dos tripis en el cuerpo porque si no, no hay huevos, vale...

Ah pues no, no hay por dónde cogerlo