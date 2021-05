"Nadie le alquilaría un Lamborghini a un joven de 22 años", aseguró el David Jones, youtuber de Nueva Zelanda. Por ello, no se le ocurrió otra cosa que construir el suyo propio con cartón, ya que uno de verdad no se lo podía costear.

El creador de contenido mostró a mediados de abril su gran obra, el Cartonghini, como lo llama, un coche basado en la famosa marca de gama alta que se puede conducir.

Tal y como mostró en el vídeo, que ya acumula más de 1,1 millones de visitas, hizo su creación a partir de un modelo en papel en miniatura que encontró en internet y el modelo de tamaño real mide 1,65 metros de ancho y 3,78 de largo.

Pero, además, decidió hacer que su Cartonghini sirviera para una buena causa, pues lo puso a subasta y recaudó 10.420 dólares (unos 8.500 euros), cantidad que sorprendió a Jones, pues esperaba venderlo por "unos 50 dólares, quizás".

Según los medios locales, este dinero recaudado lo donará al hospital infantil Starship Children's, en Auckland, Nueva Zelanda, donde pasó un tiempo en tratamiento cuando padeció cáncer a los 14 años. "Fueron personas geniales y me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica" dijo el youtuber.