Una curiosa casa cubierta de espejos en los Alpes se convierte en una "maldita y enorme trampa" para las aves

Situada en una pintoresca pradera alpina sobre Gstaad, en Suiza, una curiosa casa cubierta de espejos está captando la atención de mucha gente en las redes sociales a lo largo de estos meses. Ahí se publican fotos y vídeo de ella, que llama poderosamente la atención por su forma.

Cubierta de espejos, Mirage Gstaad, diseñada por el artista estadounidense Doug Aitken, tiene como objetivo reflejar las estaciones, siempre cambiantes, en el hermoso paisaje alpino, lo que la convierte en una estructura verdaderamente sorprendente.

Allí se captura la hierba verde del verano, las nubes primaverales y las nevadas invernales por igual, convirtiéndola en un lugar inigualable.

Pero no toda la gente está a favor, ya que no es del agrado de todos. Expertos y amantes de las aves no están tan impresionados por este brillante espectáculo y han alzado la voz para expresar su preocupación porque los animales puedan volar involuntariamente hacia las paredes reflectantes y chocarse contra ellas. Incluso la tildan de "gran trampa" para ellos. "Es una maldita y enorme trampa para cualquiera que vuele cerca. Si fuera rico, lo compraría solo para derribarlo", escribió uno en las redes sociales.

Tras el revuelo montado, el diseñador se ha defendido, exponiendo que se habían implementado medidas para asegurarse de que el edificio fuera visible para las aves. Sin embargo, sus explicaciones no convencen a la mayoría de los críticos, que creen que estas medidas no son suficientes para proteger a las aves locales.