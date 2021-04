Un 'youtuber' se graba colándose en las instalaciones de SpaceX y se fotografía con el ya inexistente cohete SN11

Tras varios retrasos, a finales de marzo las instalaciones de SpaceX en Boca Chica (Texas, Estados Unidos) lanzaron el prototipo SN11 del cohete Starship, un proyecto en colaboración con la NASA con el que se quieren transportar humanos a la Luna y a Marte. Desgraciadamente, esta prueba no fue exitosa pues, tras cumplir su objetivo de elevarse 10 kilómetros, no pudo aterrizar y terminó explotando.

Sin embargo, hubo alguien que tiempo antes de este problema pudo ver de cerca el prototipo, aunque saltándose todas las medidas de seguridad y cometiendo una ilegalidad. Fue Caesar, un joven que lleva el pequeño canal de YouTube Loco VlogS -que tiene solo 266 suscriptores- y que días antes se coló en las instalaciones de SpaceX.

Aunque el youtuber borró su vídeo después, actualmente hay otras cuentas que lo han resubido. En él se puede ver a Caesar llegando al recinto aeroespacial de Texas, un lugar en el que hay una gran inversión en equipo y materiales para desarrollar este y otros proyectos. De hecho, SpaceX tiene un contrato de 135 millones de dólares con la NASA por el Starship para el programa Sistema de Aterrizaje Lunar Humano.

Una vez dentro, el youtuber se campó a sus anchas por la sede y se acercó sin problema a los motores del prototipo SN11, lo cual habría podido resultar peligroso.

"La NASA se toma muy en serio la seguridad y la protección", dijo Monica Witt, portavoz del programa. "Los contratos del Sistema de Aterrizaje Humano incluyen requisitos para que los contratistas salvaguarden adecuadamente la información, el software y el hardware. SpaceX notificó a la NASA que investigó este incidente".

Caesar publicó después un vídeo en el que se disculpaba por sus actos: "Sí, estuvo mal, sí, fue ilegal. Pero a mis ojos, en ese momento, no pensé realmente en eso... Lo que se me pasó por la cabeza fue: 'No voy a volver a tener esta oportunidad'. Así que fui a por ello. Y, bueno, pasó esto".

De momento, SpaceX no se ha pronunciado al respecto, pero ya le sucedió algo similar en 2019 con otro hombre que se hizo fotos con los cohetes en las instalaciones y terminó arrestado por su allanamiento.