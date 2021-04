Ibai Llanos alucina al encontrarse a Kiko Rivera mientras probaba 'Marbella vice': "¡Pero qué c... es esto!

El streamer Ibai Llanos ya lo ha visto todo. El famoso influencer estaba probando junto con algunos compañeros el videojuego llamado Marbella Vice, un mod del juego GTA ambientado en la ciudad española.

Los jugadores exploraban las calles virtuales de la ciudad de la Costa del Sol alucinando con todas las cosas locales que encontraron, entre ellas una esquina llena de carteles de viejos conciertos de Julio Iglesias, Pantoja, Andy y Lucas...

Pero lo que acabó de sorprender a Ibai Llanos fue encontrarse con una enorme valla publicitaria en mitad de la calle que anunciaba un concierto de Kiko Rivera.

"No me jod..., tío. ¿Qué c... es esto?", decía el popular streamer llevándose las manos a la cabeza y abriendo la boca como si de un extraterrestre se tratara.

"No me esperaba para nada ver ahí a Kiko Rivera", decía Ibai Llanos, que conoce a Kiko Rivera, pues ambos han compartido directo en el pasado, en el que el DJ le hacía confidencias al streamer.

De hecho Kiko Rivera era el que subía un fragmento de ese momento a su cuenta de Instagram. "Ya lo vi todo. Grande @ibaillanos y todo su equipo. Bruuutal", decía Kiko Rivera sobre ese momento en concreto.