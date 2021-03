"Habladme por Bizum...": las redes bromean con la caída masiva de varias redes sociales en todo el mundo

Poco después de las seis de la tarde hora española, Facebook, WhatsApp e Instagram dejaban de funcionar en todo el mundo. Aunque los problemas parecen haberse resuelto en torno a las 19.15 horas, los usuarios de redes sociales no han dejado pasar ni un minuto sin publicar memes mofándose de la caída, algunos de ellos especialmente hilarantes.

En Twitter, las búsquedas "Telegram", "Gracias Twitter", "Bizum" o "Venir a Twitter" han sido trending topic incluso una vez finalizados los problemas. Los usuarios de esta red social han bromeado incluso con mandar a sus contactos a Bizum, para conversar.

Se ha caído WhatsApp cualquier cosa bizum o carta de amor — koala ✌🏻 (@greykoalo) March 19, 2021

Como es habitual cuando las redes sociales propiedad de Facebook dejan de funcionar, los usuarios de Telegram han buscado su espacio para reivindicar esta aplicación de mensajería, que ha seguido funcionando sin ningún problema a lo largo de la tarde.

Los usuarios que ya estaban en Telegram viendo los problemas de WhatsApp: pic.twitter.com/EqTiNAQTvx — SOY ALBERT. (@soyalbert_07) March 19, 2021

Whatsapp se cae

Los de Telegram: pic.twitter.com/5zZ2PKt55K — gaavyz 🤍❃ (@gaavyz) March 19, 2021

Y, cómo no, no podían faltar los mensajes de todos los tuiteros que se han conectado a la red social del pajarito para cerciorarse de que no tenían problemas con su conexión.

Gracias twitter. Siempre confiable ante la caída de WhatsApp. pic.twitter.com/k0M4SBGwOa — Jorge Alberto RA (@Jorge_Reyes_) March 19, 2021

SE CAYO WHATSAPP, INSTAGRAM y FACEBOOK.



(En fin, Gracias Twitter)



TODO EL MUNDO: pic.twitter.com/GNeJSa82pm — 🏳️‍🌈- ⁷HOSEOKIE ᴴᴼᴮᴱ⁶•¹³.🥗 (@Andy12844361) March 19, 2021