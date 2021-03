Caída masiva de Facebook, WhatsApp e Instagram: las tres aplicaciones sufren un corte mundial de casi una hora

Los usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook han reportado la caída de estas redes sociales en la tarde de este viernes. Las tres plataformas han sufrido una caída de casi una hora sin servicio.

Unos minutos después de producirse la caída, los usuarios han acudido a Twitter y a plataformas como Downdetector para denunciar que no podían publicar fotografías en Instagram, y que estaban experimentando problemas de conexión. También han contado que no se podía acceder correctamente a la página y que las stories no podían verse.

En WhatsApp no se podían enviar ni recibir mensajes, pues no llegaban correctamente a los destinatarios. La conexión también estaba fallando y, según recoge el mencionado portal, la mayoría de los internautas, cerca de un 60%, decían tener problemas a la hora de escribir a sus contactos.

La caída de Facebook se ha producido escasos minutos después, aunque el servicio ha vuelto funcionar rápidamente. Según recoge el mismo sitio web, el 88% de los usuarios comunican que no pueden acceder a la plataforma. El 11% afirma que las noticias no cargaban correctamente.