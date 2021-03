El musical Hamilton es uno de los más aclamados y populares de Broadway, y su éxito es tal que ya ha traspasado fronteras y es conocido en múltiples países. En España, no cuenta con su versión patria en las calles de Madrid como El rey león, pero ha logrado darse -aún más- a conocer gracias a Disney+, quien trajo el musical a su plataforma el pasado año.

Sin embargo, seguramente muchas personas que no tengan contratado este servicio de streaming no han podido disfrutar de este musical que se centra en la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Pero el youtuber peruano Guitar Knight tiene la solución, pues ha recreado la obra dentro del juego Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo Switch.

Lo cierto es que hay fragmentos de Hamilton en YouTube, pero no son tan peculiares y diferentes como los que ha subido este creador de contenido. Con mucha paciencia e ingenio, este youtuber ha conseguido que los personajes -tanto aldeanos humanos como vecinos animales- se suban al escenario e imiten los movimientos de los actores del musical. De fondo, suenan los diálogos y las canciones y, aunque no muevan la boca al ritmo, el acting está 'muy logrado'.

En diciembre de 2020 subió un montaje más largo de 1.13 horas con el acto 1 de la obra, pero poco a poco ha ido publicando otras escenas y partes del musical que, comparándolas con las originales, demuestran el arduo y meticuloso trabajo que ha hecho el youtuber.