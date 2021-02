La surrealista pregunta de una casera a su futuro inquilino, que podría haber sido Ronaldo

Cualquiera que haya buscado piso de alquiler sabe que encontrar uno que se adapte a lo que se busca no es nada fácil. Pero aunque sea cosa de mucho ensayo-error, si se le pone atención puede ser hasta gracioso.

Eso es lo que le ocurrió a David, un joven gaditano que hablaba por Whatsapp con la que podría ser su futura casera. La conversación, normal, "¿Necesita algún documento?", "Nos vemos el miércoles", y cosas así, normales para una transacción como esta.

Lo genial vino cuando a la casera le picó la curiosidad y vio que en la foto de perfil del Whatsapp del que podría ser su inquilino aparecían dos personas, posando, mirando sonrientes a cámara.

Y no dudó en preguntar: "¿Cuál de los dos eres de la foto?". La pregunta, más allá de lo peculiar no tendría más trascendencia, si no fuera porque la persona que aparece con David en la foto es Ronaldo Luís Nazário de Lima, más conocido simplemente como Ronaldo, exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con la Selección Brasileña.

Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO. pic.twitter.com/9KuK55Vq4k — Zatu (@DavidZatu) February 21, 2021

Quizá la mujer sólo quería saber si el mismísimo Ronaldo quería ir a vivir a la vivienda que tenía puesta en alquiler o reconocer a su inquilino cuando se vieran.