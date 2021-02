Un gato llora ante la cámara de seguridad porque echa de menos a su dueña y se vuelve viral

Siempre ha sido una gran incógnita saber qué hacen las mascotas cuando se quedan solas en casa. Desde hace años y gracias a las nuevas tecnologías cada vez más dueños son capaces de descubrir las travesuras que hacen sus compañeros en su ausencia.

Incluso hoy en día se puede ir más allá y comprar cámaras con interacción de sonido para poder hablar con la mascota fuera de casa. Esto le paso a Meng, una ciudadana de Xuzhou (China) que se tuvo que ir de viaje por las celebraciones del Año Nuevo Lunar y no pudo llevarse a su compañero de vida, Fu Fu.

Por ello instaló unas cámaras de seguridad para ver qué hacía su gato mientras ella pasaba unos días fuera y, de paso, poder interactuar con él para que no se sintiese tan solo.

En el vídeo se puede ver a Fu Fu con los ojos aparentemente llorosos al escuchar a su dueña por la cámara mientras le pregunta: "¿Me echas de menos?". En varias ocasiones maúlla e intenta atravesar el aparato con su pata para poder ir junto a Meng.

La dueña confesó al Daily Mail, que tuvo que ir a casa de sus padres y que no llevó a Fu Fu por miedo a que no se adaptase al nuevo entorno. Además explicó que al ver el vídeo decidió acortar su estancia: "Me sentí fatal después de verlo. Tenía planeado estar con mis padres durante una semana pero volví a Xuzhou mucho antes".

El vídeo originalmente se subió a la plataforma Douyin, un equivalente a TikTok en China, ya recoge ocho millones de me gusta. Pero la historia no acaba ahí, al final del video se ve cómo, cuando ella regresa a casa, el gato acude corriendo y maullando a recibirla.