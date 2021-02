Un niño ha enamorado a los usuarios de las redes sociales tras regalarles uno de los mejores vídeos que circulan en la red acerca del día de los enamorados que acaba de celebrarse.

El menor, de la que de momento se desconoce su identidad, es entrevistado y reconoce estar enamorado de su madre.

Así empieza un desternillante speech, colgado por la usuaria de Twitter @_anamolinsen, en el que, asegura, "nadie" le quiere. "¿Tú estás enamorado?", le pregunta la reportera de Radio Televisión de Ceuta (RTVCE). "Bueno, una parte sí, una parte no. La parte que sí, porque estoy enamorado de mi madre y la otra parte es que nadie me quiere", admite el chaval. Por eso, cuenta, tiene un "superregalo" para su madre, aunque todavía no sabe lo que será. "Tengo que imaginármelo", concluye al respecto.

Ante los halagos de la reportera, que le dice que con su madre tiene bastante y que para qué quiere más, el niño responde: "Para casarme, tener hijos...". Motivo por el que, asegura, irá a First Dates a encontrar a su media naranja.

lo mejor que he visto en el día de hoy jajajajjajajajjajajajjajajajja pic.twitter.com/OZLWFTCAZj — ANA (@_anamolins) February 14, 2021

La reportera no puede más y le llama crack, a lo que el chaval responde: "Ya lo sé, también soy youtuber".

El vídeo, que tiene más de 2 millones de visualizaciones y 132 mil 'me gusta', se ha hecho viral en las redes, donde la mayoría de los usuarios caen rendidos ante las ocurrencias del menor.