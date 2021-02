La curiosa reflexión sobre San Valentín de un anciano ruso a una reportera: cita a los Beatles y habla en francés

Ya se acerca San Valentín, un día que muchos celebran con sus parejas, otros solos y otros directamente lo ignoran. Pero esta fecha demuestra el sinfín de formas que hay de entender el amor, y una muy particular es la de este sintecho de 70 años de la ciudad rusa de Tomsk.

Según el medio Podiiom, este hombre vive en una iglesia evangélica de la zona. Una periodista le pilló mientras ayudaba al santuario sacando la basura y decidió preguntarle sobre el amor.

"¿Usted cree que el amor necesita pruebas materiales, regalos?", le dijo la reportera. "Can't buy me love. No. Everybody tells me so", respondió el citando la canción Can't Buy Me Love de los Beatles que habla de que el amor no se puede comprar.

Después, el hombre aseguró que iba a celebrar San Valentín: "Planeo leer un libro, El espíritu del Zen, de Alan Watts". Entonces, el hombre decidió cambiar de idioma al francés y se presentó: "Encantado de conocerla. Me llamo Vitali".

Aunque en un primer momento, se pensó que era un barrendero o un conserje porque llevaba un cubo de basura, el sacerdote de la iglesia en la que vive aseguró que era un sintecho que vivía en la iglesia y estaba rehabilitándose de su alcoholemia. Sus respuestas, tan cultas como originales y acertadas, han enternecido a las redes.