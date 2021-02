Se hace una prueba de ADN para conocer su árbol genealógico y descubre que siempre ha vivido engañada con su edad

Las pruebas de ADN las carga el diablo, y aunque sea muy sencillo hacérselas por curiosidad, a veces traen graves consecuencias. Después de la joven que descubrió que su padre no era su padre tras hacerse un inocente test que le regaló, precisamente, el que ya no era su padre, llega una tiktoker a la que las ganas de conocer a sus antepasados le revelaron la noticia de que era bastante más vieja de lo que pensaba.

La usuaria Lyddelle compartió en TikTok su experiencia realizándose una prueba de ADN para conocer su árbol genealógico. Para ello, utilizó el dinero que tenía ahorrado y así poder descubrir quiénes eran sus antepasados, pero cuando empezó a rellenar la ficha, la compañía le dijo que no había nadie con su nombre nacido ese día de mayo de 1998.

"Eso me llevó a encontrar mi historial médico en un armario y ver que tenía 18 meses cuando recibí mi primera vacuna en julio de 1997", aseguró. Por lo tanto, esta información sugiere que nació en realidad en noviembre de 1995, es decir, tres años antes de lo que creía. "Este año tendría 26 en lugar de 23".

"Estoy segura de que es solo un error... ¿ayuda?", Escribió dubitativa en su vídeo, pero tomándoselo con humor. Sin embargo, los comentarios que recibió eran de todo tipo, desde los que se sorprendían con su historia a los que no la creían.

La mayoría de escépticos aludían que una diferencia a que una diferencia de 18 meses, que en realidad la lleva a nacer en 1995 y no en 1998, era mucho para creérselo, especialmente de pequeña en tiempos de parvulario: "Nadie pensaría que una niña de 5 años tiene 2". Aun así, ella aseguró que siempre ha sido bajita para su edad, por lo que esto no se notaba. Además, aclaró que no es adoptada, pues se parece mucho a sus padres.