Una joven se venga de su ex tras enterarse que le ha sido infiel dejándole un mensaje a martillazos en su casa

Parece que las venganzas por infidelidades triunfan en TikTok. Mientras hace unas semanas, una joven se vengaba con purpurina, ahora, otra le ha dejado un mensaje a su ex a martillazos.

La residente en Washington se grabó mientras escribía a martillazos un mensaje en la casa de su novio tras enterarse de que la había engañado y publicó las imágenes en la red social.

En el video viral se aprecia cómo Ashley VanPevenage empieza a hacer agujeros con la herramienta escribiendo en la pared la palabra FU (una abreviatura de "Fuck you" que se traduce como "Que te jodan").

No conforme con ese destrozo, la estadounidense firma con pintura en aerosol: "Love, your ex (De parte de tu ex)". En apenas tres días, la publicación ha conseguido más de 3 millones de reproducciones.

En la sección de comentarios las opiniones están divididas entre personas que están a favor de la acción justificándola y, mayoritariamente, en desacuerdo acusándola de cometer incluso un delito.