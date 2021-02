Un inocente tuit convierte en tendencia a Alsa y llena la red de memes: "Si no has cogido un bus por amor, no has amado"

Echando un vistazo a los trending topics de Twitter a veces se encuentran cosas absurdas o palabras que no se sabe muy bien por qué están ahí. Es el caso de Alsa, la empresa de autobuses que se ha convertido en tendencia este martes después de que un tuit de una usuaria.

"¿Habéis cogido un Alsa por amor?", preguntó la tuitera. "Yo, personalmente, pienso que si no has cogido un Alsa por amor es que no has amado, lo siento", añadió.

yo personalmente pienso que si no has cogido un alsa por amor es que no has amado losiento — sara (@fluorescntsara) February 1, 2021

Tras varias horas y después de más de 5.000 retuits y 14.000 likes, muchas eran las respuestas que había recibido, unas dándole la razón y otras diciendo que no coincidían en absoluto.

He visto que ALSA es #TT y me he acordado de Aitor y su

"Pedro ficha por ALSA" pic.twitter.com/ZlqeP05Ms0 — Un gato musical (@FinaOstia) February 2, 2021

Habéis cogido un ALSA por amor? pic.twitter.com/D8BP9NNwy1 — NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) February 2, 2021

nos nos quedan Alsa niño, sólo La Regional https://t.co/u8DAhY169l — kastellano de aquí 🌾☭ (@koreadekirchner) February 2, 2021

Cómo voy a coger un ALSA??????? Pesan un montón https://t.co/PnRfnOUyFd — Elesky 🦋 (@Elesky25) February 2, 2021

Lo mejor del Alsa por amor es el hostión de cuando llegas. — ♤ Kelevra ♤ Orivione (@Oriveman) February 2, 2021

¿habéis llorado en un Alsa por amor? https://t.co/hK68He3Xpq — Natalia 🌾 (@_norafisher7) February 2, 2021

Incluso la propia Alsa respondió sumándose a la reflexión de la usuaria: "Esa sensación de nervios cuando el bus está casi llegando al destino, ver desde la ventanilla que esa persona especial nos está esperando... ¡Eso es amor y en Alsa lo sabemos!".

Esa sensación de nervios cuando el bus está casi llegando al destino, ver desde la ventanilla que esa persona especial nos está esperando... ¡eso es amor y en Alsa lo sabemos! 🚌😍



Estamos de acuerdo, si no has cogido un Alsa por amor, no has vivido del todo ☺️ — Alsa (@Alsa_autobuses) February 2, 2021

Cuéntanos dónde vive tu crush y te llevamos 😍🚌 — Alsa (@Alsa_autobuses) February 2, 2021

"Estamos de acuerdo, si no has cogido un Alsa por amor, no has vivido del todo", añadió la compañía. Tras convertir a la empresa en trending topic, la tuitera bromeó pidiendo que le regalaran algo, a lo que ellos respondieron rápidamente: "Cuéntanos dónde vive tu crush y te llevamos".