Graban a una rata en una conocida pizzería: "Si queréis una pizza hecha por el mismísimo Remy de 'Ratatouille'"

Un motivo de clausura en hostelería es la presencia de roedores por el riesgo de transmisión de enfermedades que corren los clientes. Ahora, un conocido local de pizzas está en tela de juicio por las imágenes de una rata.

Un usuario de Twitter (Leoocai11) ha publicado un vídeo en el que un roedor aparece en un establecimiento de Telepizza: "Si queréis una pizza hecha por el mismísimo Remy de Ratatouille id al Telepizza de Orzán".

"Se trata de un caso puntual en Santurtzi (Vizcaya) derivado de un problema de roedores en la zona. La tienda ha pasado todos los controles y ayer realizamos otro", ha contestado la cuenta de la empresa.

Si queréis una pizza hecha por el mismísimo Remy de Ratatouille id al Telepizza de Orzán 👌🏻 pic.twitter.com/jMowovUEcr — Leo Otero (@leoocai11) January 11, 2021

Mientras algunas personas han contestado que no pertenece a la zona que menciona, otras han bromeado con el personaje de la película Disney: "Dejadle trabajar tranquilito y no le distraigáis que las pizzas no se hacen solas".

Las autoridades deberían de dar un plazo 24 horas a la empresa para verificar que el establecimiento está libre de roedores y se pueda realizar su apertura de manera segura.