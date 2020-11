Elena Cañizares, la enfermera con Covid a la que sus compañeras de piso quieren echar, se hace viral

En las últimas horas, un nombre propio ha sonado con fuerza en las redes sociales. Se trata de Elena Cañizares, una enfermera contagiada de Covida la que sus compañeras de piso quieren echar. Su denuncia en redes sociales a través de un hilo se ha hecho viral y ha provocado una gran indignación entre los usuarios que la habitan.

En el hilo, que sobrepasa ya los 85 mil 'me gusta' y los 27 mil retuits, la enfermera cuenta a través de capturas de WhatsApp que, tras confesar a sus compañeras su contagio, estas, apodadas en el chat Rocío Piso y Ángela Compañera, la presionan para que se marche.

Estas, además, no aceptan su decisión de quedarse aislada en su habitación, guardando cuarentena, para no contagiar. "Estás siendo egoísta", le recriminan.

"Elena, que tienes coche, que te coges tus cosas y te vas a tu casa (por la casa de sus padres) y no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas a todo el piso", le indican, olvidando quizá que una persona positiva en Covid no puede moverse de su domicilio.

Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

Algo que les recuerda Elena, indicando además que no puede irse con sus padres ya que ellos son de riesgo, pero eso no parece importarles. "Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación", responden a eso ellas.

En otro momento de la conversación, la enfermera les insinúa que dejen un tupper de comida en la puerta de la habitación, algo que indigna a sus compañeras de piso. "Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. [...] Para eso tienes tu casa (refiriéndose a la de sus padres). No tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa".

En definitiva, le reprochan, "tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio y tú no piensas en eso".

Al final, Elena decide bloquearlas y publicar su historia en las redes sociales, donde se ha hecho viral, con miles de interacciones -entre ellas las de muchos famosos- y, claro está, memes de rigor.