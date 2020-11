Una pareja encuentra miles de euros en monedas de oro y plata en su nueva casa y se las devuelve al anterior propietario

Una pareja de Carolina del Sur que se mudó recientemente a su nueva casa encontró un alijo de monedas de oro y plata por valor de alrededor de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) y se las devolvió a su dueño.

Según publica CNN, James Munford estaba revisando los cajones empotrados en su armario el mes pasado cuando encontró dos cajas con 46 monedas de oro Liberty de 5 y 18 dólares de plata Morgan que se fabricaron en el siglo XIX.

Tras consultar el hallazgo con su esposa, envió un mensaje de texto con fotografías de las monedas al antiguo dueño de la casa con el fin de devolvérselas.

"No sabíamos nada del valor de las monedas y, sinceramente, no nos importaba, sabíamos que eran de él"

"No sabíamos nada del valor de las monedas y, sinceramente, no nos importaba, sabíamos que eran de él", señaló la mujer, Clarrisa Munford.

Entonces, el anterior dueño de la vivienda, que pidió no ser identificado, estimó que las monedas valían alrededor de 25.000 dólares.

En su relato, este cuenta que había puesto los valiosos objetos en la parte posterior del cajón de los calcetines hace unos meses para así mantenerlos a salvo y, al hacer la mudanza, no se percató de que se los había dejado. El resto de su colección de monedas sí estaba en su caja fuerte.

No se dio cuenta de que faltaban las monedas hasta que los Munford se pusieron en contacto con él

Además, asegura que no se dio cuenta de que faltaban las monedas hasta que los Munford se pusieron en contacto con él, haciendo especial hincapié a que nunca habría sabido si estos hubiesen decidido venderlas para sacar provecho.

"Simplemente me dio las gracias y me dijo que no hay demasiada gente honesta", señaló James Munford sobre la reacción del anterior propietario.