Vende un producto por Wallapop y su comprador le insulta en WhatsApp por error: "Era un chaval joven y bujarra"

Un desafortunado comentario que ha hecho público la persona que tristemente lo recibió, eso sí, por error, se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales.

Según detalló en Twitter el usuario @avelinoatm, decidió vender un producto por Wallapop y quedó con el comprador para hacer el intercambio. Hasta ahí todo normal, ya que la venta llegó a buen puerto.

Lo que no esperaba el usuario es que su comprador se confundiera de chat en WhatsApp y le escribiera un mensaje que, evidentemente, no iba dirigido a él. "Si crees que has tenido un mal día, te invito a ver la cagada que acaba de hacer este señor comprándome un artículo por Wallapop", escribió en Twitter el receptor del mensaje a modo de introducción de la historia, que acompañaba de la captura del momento.

El mensaje en cuestión decía: "Ya lo tengo, era un chaval joven y bujarra", a lo que el chaval contestó: "Gracias", con un emoji de risa.

Si crees que has tenido un mal día, te invito a ver la cagada que acaba de hacer este señor comprándome un artículo por Wallapop pic.twitter.com/TqskRMdt6c — V (@avelinoatm) November 16, 2020

Viendo su error, el vendedor se disculpaba como buenamente podía. "Era broma. Gracias por todo. Perdóname, te pido disculpas. Lo he hecho con las prisas y ha sido un comentario desafortunado, lo siento".

Afortunadamente, el joven se lo tomó bien y ha hecho humor de este incidente desagradable. El tuit ya lleva más de 27 mil 'me gusta' y ha recibido muchas interacciones. Incluso tiene segunda parte, la nota que le pondrá a su comprador en Wallapop...