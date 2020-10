Ryan O'Neil, actor de 'Love Story', sorprende a una fan que padece Alzhéimer

¿Imaginas poder charlar con tu ídolo una noche? La madre de Erica tampoco pensaba que eso fuese posible y, sin embargo, un día consiguió hablar con el actor Ryan O'Neal a través de una videollamada.

Tal como cuenta Erica en su cuenta de Twitter, su madre, que padece Alzhéimer, una de las enfermedades más duras que existen, besaba todas las noches la carátula de la película Love Story, su largometraje preferido, en la que aparece una fotografía de Ryan O'Neal, su ídolo.

En la portada de Love Story aparece una fotografía de Ryan O'Neal, el ídolo de la mujer y, como algo tierno, Erica decidió grabar a su madre besando la imagen justo antes de irse a dormir. Lo que ninguna de las dos esperaba era que Patrick O'Neil, hijo de Ryan O'Neal, se pusiera en contacto con ellas para que su padre pudiera conocer y dar las buenas noches a la madre de Erica.

Durante la llamada, ambas consiguieron que Ryan pronunciase la famosa frase que decía en la película: "Love means never having to say sorry" (Amar significa no tener que decir nunca 'lo siento').

Seguro que este es un momento que Erica y su madre nunca olvidarán.