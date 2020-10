El sorprendente vídeo de una niña paseando a un tigre tranquilamente por la calle

Perros, gatos, hurones o incluso cerdos son algunos de los animales que se ven paseando a veces con correa, pero parece que la historia de Tiger King, el documental de Netflix, ha llegado a las calles de México y una niña ha paseado a su tigre como si fuera una mascota.

Tal y como se puede ver en un vídeo difundido por las redes, en la ciudad mexicana de Guasave, en el estado de Sinaloa, un conductor grabó a una joven llevando con correa a este gran felino con total normalidad.

"Mira, loco, Guasave. La gente sale a pasear con un tigre", dice el hombre del coche, al que no le sorprende la situación pues por su conversación se puede deducir que ya conocía al a niña. "A ver, pinche perro ese", bromea.

En #Guasave#Sinaloa esta niña fue captada por un automovilista, cuando paseaba un tigre por la calle. Solo en México...👇🏾🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/lfPqE5a12O — Juan Rivas (@Rivas_Juan) October 12, 2020

El conductor le chista pero el tigre no hace caso. "Esta es la más chiquita", comenta la paseadora. "¿No come eso, o qué?", le pregunta el hombre y ella contesta entre risas que no.

Tanto la joven como el peligroso felino muestran tranquilidad, protagonizando un vídeo sorprendente y a la vez preocupante por lo peligroso que puede ser no solo tener un tigre como mascota, sino sacarlo a pasear por la calle, algo que podría poner en riesgo la vida de los transeúntes.