La historia viral de un niño que sufrió 'bullying' por gustarle coser ropa a sus muñecas: "¡Los juguetes no tienen sexo!"

Es una lástima que en pleno siglo XX!, haya ocasiones en las que se la mal llamada 'normalidad' por delante de otras cosas tan importantes como la felicidad de un niño. Y eso lo ha tenido que vivir en sus carnes Fran, un niño de 8 años de Badajoz que ha sufrido bullying por gustarle las muñecas.

Su hermana Araceli compartió este jueves su historia en un hilo de Twitter que, con casi 5.000 retuits y más de 18.000 likes, se ha vuelto viral. "Os presento a mi hermano pequeño de 8 años. A su corta edad, sabe muy bien lo que le gusta: la costura y el diseño", escribió.

Esta estudiante de periodismo mostró varias fotos de sus muñecas con conjuntos diseñados por él con telas sobrantes, con pañuelos de limpiar las gafas e incluso con globos.

Desde que era muy pequeño le gustaba hacer conjuntos de ropa para sus muñecas, empezó con simples globos.

En su cabeza estaba la idea de como queria vestir a su Barbie y lo plasmaba en ellas, aquí algunos ejemplos

"En mi familia desde siempre lo hemos apoyado, de hecho, este verano asistió a un curso de costura con una diseñadora extremeña", explicó y enseñó su última creación: una falda para ella.

Fue corto pero intenso, su ultima creación fue está falda para mi.

"Por desgracia, vivimos en una sociedad que impone a los niños jugar con balones y a las niñas con muñecas. A Fran no le gusta jugar con balones, nunca le hemos obligado a ello. Para nosotros es más importante su felicidad", reflexionó Araceli.

Cuando tan solo tenía 6 años, Fran sufrió acoso en su clase, donde apenas hay 12 niños y niñas.

Él no contaba nada en casa, quizás por miedo, pero nos llegaron rumores de todo lo que podía estar pasando mi hermano en el colegio. Por lo que mi madre decidió intervenir.

Después, la joven confesó que su hermano, a los 6 años, sufrió acoso escolar, aunque no contaba nada en casa. Los profesores aseguraron que no se habían percatado de ello, pero empezaron a estar atentos: "Vamos a vigilarlo, aunque no creemos que esté pasando eso".

A partir de ahí nos empezamos a preocupar mucho más, aunque él no lo demostraba, lo estaba pasando mal y con tan solo 6 años.

El pequeño aseguró que estaba siendo víctima de bullying por ser diferente, por lo que su familia decidió llevarlo a psicólogo, donde contó que incluso algunas chicas de su clase lo insultaban diciéndole "eres una niña" o "maricón".

Finalmente, con el parte psicológico que nos facilitaron desde la consulta, mi madre volvió al colegio para mostrar todo lo que estaba pasando mi hermano. Mi madre se encontró con algo que no esperaba para nada.

Tras llevarle el informe al colegio, "la directiva pidió disculpas" porque confirmaron que "era cierto", que tras observarle vieron que el pequeño Fran sufría acoso. En conclusión, Araceli quiso lanzar un mensaje contra el sexismo: "Debemos dejar a los niños que jueguen con lo que quieran, ¡los juguetes no tienen sexo!".

Con todo esto quiero decir que debemos dejar a los niños que jueguen con lo que quieran, ¡¡¡LOS JUGUETES NO TIENEN SEXO!!!

Su hilo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y de halagos para Fran por su gran talento. De hecho, no es el único joven al que le apasiona la costura, pues otra tuitera compartió las asombrosas creaciones de su sobrino de 9 años.