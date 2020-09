Jesús Vázquez se sincera, en 'Mi casa es la tuya', sobre el bullying que sufrió durante su infancia

Este viernes, Mi casa es la tuya se trasladó a Formentera para grabar la entrevista más personal de Jesús Vázquez. El gallego, que el lunes debuta en Mujeres y hombres y viceversa, lleva muchos años siendo una de las apuestas seguras de Mediaset.

Sin embargo, en el programa de Bertín Osborne explicó que, durante un tiempo, lejos de ser la persona solicitada y de éxito social que es a día de hoy, sufrió acoso escolar por gran parte de sus compañeros de clase cuando era pequeño.

"Yo tenía todas las papeletas: era gordito, llevaba gafas, llegué de Galicia con un acentazo increíble...", comenzó. Según contó, los episodios empezaron cuando, a su llegada de Galicia, preguntó durante una clase si hacía falta llevar "libretas" a esa asignatura, algo que hizo que todos se voltearan a mirarle por su acento y que, desde entonces, su vida se convirtiera en un infierno.

Además, Vázquez comentó que ahora es aún peor: "Antes salías del cole y cesaba el bullying, pero ahora, con los móviles y las redes sociales... es imposible". El presentador recordó los problemas que tuvo al hacer un programa sobre el acoso escolar porque nadie quería hablar de ello, y explicó que, por otro lado, antes era mucho más tabú que ahora, y que jamás habló sobre lo que le estaban haciendo sufrir a sus padres "por vergüenza".

"En mi casa nunca lo dije. Me llamaban 'gordo, maricón'... ¿cómo se lo cuento a mi padre?" Con todo, el también presentador de Idol kids sabe hacer una lectura positiva del asunto. "He aprendido a deshacerme de sentimientos negativos y a no tener rencor, lo he desterrado. Ojalá les haya ido muy bien en la vida a quienes me trataron así, aunque sé que mejor que a mí no les puede ir, porque mi vida ha sido increíble".