El tierno gesto de un chico con su novia que ha cautivado a las redes: "Los pequeños detalles del verdadero amor"

Las redes sociales suelen ser testigo de múltiples relaciones sentimentales, desde intercambios de mensajes entre parejas famosas a discusiones públicas. Pero, a veces, también sorprenden algunos románticos detalles inesperados de parejas anónimas, como las fotos que hizo la tuitera Dahiana Ortiz y que se volvió viral por el tierno gesto del novio.

Aparentemente no se aprecia gran cosa en las imágenes, pero mirando un poco más de cerca se puede ver el calzado de ambos. La chica lleva unas zapatillas, mientras que él luce unos tacones.

"He visto esta pareja y no pude evitar hacerles una foto", tuiteó la usuaria el pasado domingo. "Estos son los pequeños detalles del verdadero amor".

Hoy he visto a esta pareja y no pude evitar hacerles la foto y real que estos son los pequeños detalles del verdadero amor pic.twitter.com/d9O3bFXxew — 𝔇𝔞𝔥𝔦𝔞𝔫𝔞 (@dahianaortizg6) August 23, 2020

La historia se explica por sí sola pero, por si hacía falta, este tuit, que ya acumula más de 9.000 retuits y 74.000 likes, llegó a oídos de la pareja protagonista, que se pronunció al respecto.

"Esos somos mi novio y yo. Me dolían demasiado los pies con los tacones y me dejó sus zapatos", explicó la joven. "He de aclarar que, con los tacones, yo soy más diva que ella", añadió el chico.

He de aclarar que con los tacones, yo soy más diva que ella💁🏼‍♀️😜😜 — Javier (@xavi98888) August 24, 2020

De hecho, la propia novia habló con la tuitera que viralizó las fotos y comentó que su pareja tiene siempre ese detalle con ella, algo que Dahiana aplaudió: "Encima de que hizo eso por ti, cero masculinidad frágil".