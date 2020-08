Una mujer embarazada irrumpe en la boda de su amante al grito de "¡Aquí está tu bebé!"

Cuando llega el día de la boda, se busca que todo sea perfecto: tener el vestido más bonito, que las flores sean del color y la variedad deseada o que el tío con problemas con la bebida no se emborrache antes de la ceremonia. Todo suele estar bajo control, pero simplemente hay cosas que no se pueden preveer.

Antes de casarte, hay que conocer muy bien a la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida -con una vinculación legal de por medio- para no arrepentirte cuando ya sea demasiado tarde. Y sobre todo hay que saber si hay más de una mujer en su vida.

Ambas cosas le pasaron a esta novia el día de su boda, cuando en la ceremonia, como si de una telenovela se tratase, se presentó la amante de su futuro marido anunciando que estaba embarazada de él. "Anthony, sé que me escuchas, aquí está tu bebé”, se oía gritar a su amiga especial.

Por lo visto, Anthony mantenía dos relaciones paralelas con distintas mujeres, pero al final se decantó por una y de desentendió de la que había dejado embarazada, por lo que cuando esta se enteró, decidió presentarse en su boda.

Durante el incidente con la amante en la ceremonia, los invitados se quedaron pasmados, sin poder parar de repetir oh my God (oh Dios mío) una y otra vez, mientas los testigos que estaban al lado del novio y la novia se quedaban con la boca abierta.

Entre tanto, Anthony se comportaba como si con él no fuera la cosa, mientras que el cura continuaba con la ceremonia e intentaba mantener el tipo, pero la hija de la novia no pudo más y salió corriendo a por la amante: "¡Has arruinado la boda de mi madre ¿que narices te pasa?!".

Finalmente la boda se suspendió, pero no se sabe si ambas mujeres dejaron a Anthony soltero.