Sale de su coche para escuchar un mensaje de su amante, pero el Bluetooth provoca que su esposa lo descubra

La historia de un hombre infiel está corriendo como la pólvora en México, donde se ha hecho viral después de que varios medios latinos se hicieran eco de ella.

En ella, el protagonista es un hombre que, nervioso, tal y como cuentan las informaciones que vienen de allí, se bajó de su coche para escuchar un mensaje de su amante... sin darse cuenta de que se había dejado conectado el Bluetooth, lo que le sirvió a su esposa, en el interior del vehículo, para descubrir que le era infiel.

"Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?", rezaba el mensaje recibido por el hombre. Además, al reproducirse el mensaje por Bluetooth, no sonaba en su smartphone, sino en el coche, por lo que, en su intento de escucharlo, lo que el hombre provocó es que se repitiera dentro del vehículo una y otra vez.

Lo 'gracioso' de todo es que estas palabras las escuchó la mujer de este, que ni corta ni perezosa, grabó la escena y la subió a TikTok, donde se ha viralizado.

Lo surrealista de la situación hace incluso pensar que puede estar preparada, pero lo cierto es que varios medios latinos han informado de esta monumental pillada y el vídeo se ha convertido en uno de los más virales de la semana, ya que lleva casi 40 mil visualizaciones.