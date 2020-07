Si quieres a tu mascota, mejor no te sumes al último reto viral de TikTok, puede ser perjudicial para ella

Parece que cada día sale una nueva tendencia en TikTok que al poco tiempo se acaba haciendo viral. La mayoría son inofensivas, pero la última de recrear la escena icónica de Sandra Oh en Princesa por sorpresa usando a un gato como teléfono puede ser peligrosa.

Según cuenta la veterinaria Jessica May a Insider, las personas deben tener cuidado al coger a sus mascotas de esta manera, ya que a algunos de los gatos no los cogen adecuadamente, especialmente cuando los ponen boca abajo.

"A muchos los cogen de forma brusca, y su lenguaje corporal muestra una respuesta negativa al haber sido cogidos. Es especialmente preocupante ver a algunos gatos puestos boca abajo, algo que no solo es muy aterrador para el animal, sino que también pone a la mascota en riesgo de sufrir una lesión en la cabeza si se cae", señala la veterinaria.

"Cogerlos en un ángulo tan antinatural también podría provocar daños en la espalda, la columna vertebral o el cráneo. Si bien tales lesiones son poco frecuentes, pueden requerir un tratamiento bastante caro o podrían causar lesiones irreversibles, dejando a una mascota con discapacidad y dolor a largo plazo", añadió.

A la veterinaria también le preocupa la forma en la que vuelven a dejar al gato en el suelo, ya que lo hacen sin cuidado. "Al colocar un animal en el suelo, es importante asegurarse de que primero se bajen lentamente los pies, y que puedan alejarse una vez que sus patas entren en contacto con el suelo. Si un animal tiene miedo y está luchando por escapar, corren el riesgo de caerse, lo que a su vez podría provocar esguinces o fracturas de huesos", comentó May.

Estas actitudes hacia los animales pueden provocar que el gato se asuste o se estrese y, al colocarlo tan cerca de la cara, se puede correr el peligro de acabar con arañazos o mordiscos por todo el rostro, incluidas zonas tan delicadas como los ojos.

Según cuenta Paula Stewart, codirectora de The Animal Talent Agency, esta manera tan despreocupada de tratar a los gatos no ocurre igual con los perros. "Algo así como sostener un gato boca abajo no es agradable, ¿verdad? No se lo harías a un bebé, así que no entiendo por qué se lo harías a un animal", dijo Stewart a Insider.

Algunas personas también han usado cachorros y perros en este reto viral, pero parecen manejarlos de una manera mucho más amable, a veces solo usando una pata.

"Me parece que es completamente diferente a cómo los dueños de perros tratan a sus mascotas. Creo que las personas respetan más a los perros, porque creo que piensan: 'Oh, bueno, un perro puede ser entrenado'. Pero un gato también puede ser entrenado", comentó Stewart.

Al parecer el carácter distraído de algunos gatos hace entender a mucha gente que no son tan cariñosos como los perros, pero nada más lejos de la realidad. Son unos animales igual de amorosos, sensibles, e incluso pesados, que los perros.

"Creo que debemos darnos cuenta de que los gatos son seres sensibles. Tienen emociones como nosotros y no debemos tratarlos mal", añadió Paula Stewart.