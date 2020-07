La emotiva carta de un chico trans a su familia que se ha hecho viral: "Es difícil vivir en una mentira, sin poder ser feliz"

La carta de un joven transgénero a su familia para que acepte su identidad y le acompañe en el proceso de transición se ha hecho viral en Twitter. "Hola mamá, hola papá. No dejaré de ser yo", avanza el usuario en la aplaudida publicación.

El tuitero apodado @Martin_Nill ha compartido tres fotografías que muestran la carta que dejó preparada para su padre y su madre, con quienes, según cuenta, nunca ha tenido el valor de hablar abiertamente sobre la situación que atraviesa.

"Vengo a explicaros que no es malo que yo sea trans, no es consecuencia de nadie ni de que hayáis sido malos padres, no hay que buscar culpas, porque no las hay", avanza el autor, que pide comprensión: "Es muy difícil vivir siendo una mentira, sin poder ser tú, sin poder ser feliz".

Hola mamá, hola papá. No dejaré de ser yo. pic.twitter.com/4ZBe28KnUn — Nill (@martin_nill) July 13, 2020

El joven quiere que lo "acepten", pero sobre todo que lo "apoyen", ya que el camino es "largo", pero "fácil" si se hace en compañía. De este modo, el usuario pide que su familia esté con él en el proceso:"Desde el cambio de nombre" hasta "el tema de las hormonas".

El tuitero define la carta como un "grito de auxilio" y promete que no dejará de ser la misma persona: "No dejaré de ser yo, os lo prometo", asegura, tal y como se comprueba en la publicación, que recoge más de 21.900 'me gusta' y supera los 2.800 'retuits'.

"Ojalá tengas ese apoyo que mereces. Aunque no sea fácil para ellos. Ojalá vean como nosotros la suerte que tienen de tenerte. Admiro tu valentía y tu madurez. Un abrazo muy fuerte. Todo va a salir bien", le escribe un usuario, que se suma a los que le han dejado comentarios como "si necesitas consejos puedes escribirme" o "si mi hijo me dijera algo así, lo abrazaría lo mas fuerte posible".

Hace 3 años hice exactamente lo mismo que vos, por ende te entiendo profundamente, y deseo que seas feliz y hagas lo que se te pega la gana a pesar de si los demás te aceptan o nos, vos se vos! pic.twitter.com/eXOvoBur6B — liamsito 🇦🇷 (@liamdomenico) July 13, 2020

Si mi hijo me dijera algo asi mañana, lo abrazaría lo mas fuerte posible y le diria, lo hacemos juntos, comienza a ser feliz....estaré a tu lado siempre, porque mi amor por mis hij@s es tan grande que no me importa nada que no sea su felicidad. Espero que te abracen muy fuerte. — sonia hinojosa (@soniahinojosa3) July 13, 2020