Descubre una abolladura en su coche y un extraño mensaje del culpable: "No puedo pagarlo, así que toma chocolate"

Quizá una de las peores sensaciones del mundo sea dejar tu coche aparcado y, al volver, descubrir que le han dado un golpe. Un pequeño accidente mientras el vehículo estaba parado hace que te veas obligado a desembolsar una cantidad de dinero que no esperabas para arreglarlo. Pero quizá este mal trago pase mejor con chocolate, o eso es lo que debió pensar el culpable de esta abolladura.

Mariana la lokita, como se hace llamar esta joven estadounidense en TikTok, compartió la semana pasada lo que se encontró cuando volvió a su coche tras comprar en Walmart. El vehículo tenía un importante golpe en el lado derecho, más concretamente en la puerta del copiloto.

En el parabrisas había una nota, como debe hacer todo el mundo: dejar un mensaje pidiendo disculpas y con su número de teléfono para poder hacer un parte al seguro. Sin embargo, el texto que ella tenía en la luna era bastante diferente e iba acompañado de dos tabletas de chocolate.

"Lo siento por el golpe en el coche. No puedo pagar el arreglo, pero aquí tienes chocolate en su lugar", escribió el culpable y puso una carita sonriente. Ella lo leyó y mostró la abolladura, sin apenas reacción, por lo que se desconoce si se tomó la situación con humor o el dulce de regalo le pareció insuficiente.

Junto a su publicación, que ya acumula más de 293.000 likes y 3.360 comentarios, escribió unos emojis de susto y el hashatag "No me lo puedo creer", por lo que es posible que el chocolate no haya sido suficiente para pagar el arreglo.