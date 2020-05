Una modelo taiwanesa, destrozada por convertirse en un meme a causa del uso que se le está dando a una de sus fotos

Cuando en la modelo taiwanesa Heidi Yeh se hizo una foto para la agencia publicitaria internacional J Walter Thompson, no se imaginaba el recorrido que tendría, pues años después esa imagen la convirtió en un todo un meme.

En 2012, saltó la noticia de un hombre de negocios chinos que supuestamente demandó a su mujer por no decirle que su belleza no era natural, sino que era resultado de la cirugía plástica. Al parecer, el empresario alegaba que lo sabía porque su hija no había heredado ninguno de sus buenos atributos.

Esta noticia saltó a los medios y muchos utilizaron su imagen de agencia para ilustrarla, ya que se ve a un matrimonio muy guapo con tres niños algo feos. Por ello, Heidi Yeh asegura que este hecho destrozó su carrera y su vida.

"Vi que la gente estaba haciendo circular la foto por internet en diferentes idiomas. Incluso los amigos de mi novio de esa época pensaron que era cierto y le preguntaban cosas sobre mí, era horrible", aseguró.

Tres años después, en 2015, la modelo fue entrevistada en la cadena británica BBC para contar su historia y aclarar lo sucedido con su foto. Según explicó, la clínica de cirugía plástica Simple Beauty cogió su imagen para su página web, y utilizó Photoshop para hacer a los pequeños más feos y usar el eslogan "Lo único que te preocupará es cómo explicárselo a los niños". Después, esta foto retocada fue la que se utilizó en los medios.

Yeh contó que originalmente los derechos de la imagen estaban limitados a su uso en periódicos y revistas. Por ello, la modelo y su abogado organizaron una conferencia de prensa ese mismo año para pedir a la agencia y a la clínica que retiraran la foto, algo que hicieron al poco tiempo.

Aun así, empresa J Walter Thompson alegó en su momento que ellos tenían los derechos y podían modificar la foto y usarla como considerasen. "Nadie controla internet... No podemos anticipar el grado de impacto que tendrá, cómo verá la foto la gente y qué harán con ella", declaró la agencia taiwanesa y añadió que se planteaban demandar a la modelo por dañar su imagen pública.

Algunos acusaron a Heidi Yeh de utilizar esta polémica para intentar relanzar su carrera, pero ella destacó que no se trataba solo de ella, sino de tres niños a los que habían modificado para que fueran más feos para hacer publicidad de una clínica. "No soporto mirarla... Esos niños aún no pueden usar las redes sociales, pero les afectará cuando crezcan", aseguró.

Actualmente, la modelo taiwanesa vive una vida normal en su ciudad natal, en el condado de Nantou, donde pasa la mayor parte del tiempo cuidando a su hijo y quedando con amigos. Ahora, los únicos trabajos de modelo que hace son como imagen de la tienda de su familia.